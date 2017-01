Procuratura publica generala Sally Yates relaschada

Il president dals Stadis Unids da l’America Donald Trump ha relaschà la procuratura publica generala Sally Yates. Ella haja tradì il ministeri da giustia.

Sally Yates aveva crititgà il scumond d’entrar en ils Stadis Unids per persunas muslimas ord da plirs pajais, communitgescha la regenza americana. Yates haja tradì il ministeri da giustia ed refusà da realisar las ordinaziuns novas.

Decret è probabel illegals

Yates aveva avant declerà ch'ella na saja betg persvasa ch'il decret da Trump saja confurms cun la constituziun. Ella aveva perquai incaricà ils advocats dal ministeri da giustia da betg realisar las ordinaziuns.

Trump aveva l'emna passada relaschà in scumond d'entrada per persunas dal Irac, l’Iran, la Siria, il Jemen, la Libia, la Somalia ed il Sudan. Ils pajais na vegnan betg numnads per num en il decret ma la glista cun pajais che pudessan esser in privel terroristic aveva gia Barack Obama laschà far il favrer 2016, scrivan pliras medias.

Las restricziuns na valan dentant per exempel betg per l’Arabia Saudita ed auters gronds pajas muslims sco l’Indonesia ni la Tirchia.

Il stadi da Washington porta plant

Sco emprim stadi federativ american ha il stadi da Washington annunzià da vulair purtar plant cunter il decret dispitaivel da Trump. Il minister da giustia da Washington Bob Ferguson ha ditg ch’ina decisiun a lur favur avant la dretgira a Seattle muntass il medem mument ch’il decret fiss nunvalaivels en l’entir pajais. Tenor Ferguson haja il scumond d’entrar per muslims consequenzas sgarschaivlas per il pajais.

RR novitads 06:00