Projectil tutga in’abitaziun a Bremgarten

A Bremgarten en il chantun Argovia ha in projectil perfurà ina fanestra d'ina abitaziun il mardi suentermezdi. Naginas persunas n’èn vegnidas blessadas.

Il sajet pudess vegnir d'ina arma militara nà d'ina plazza da sajettar datiers da l'abitaziun, quai suppona il Departament federal da defensiun. Il mardi suentermezdi aveva l’armada svizra fatg exercizis sin la plazza. La giustia militara ha cumenzà cun inquisiziuns. Parts da la plazza da sajettar èn vegnids serrads ad interim.

En l’abitaziun tutgada dal projectil viva ina famiglia. Cura ch'il projectil è sgulà en l'abitaziun n'eran dentant naginas persunas en abitaziun. Cura ch’ils abitants eran turnads a chasa da la lavur, avevan els chattà il projectil ed infurmà la polizia.

In sumegliant cas hai dà avant var in mez onn a Thun. Ils 30 d’avust aveva in projectil d’ina mitraglia tutgà ina chasa d’abitar. Il projectil era ida tras ina fanestra ed aveva penetrà ina paraid. Blessads n’avevi betg dà.

