La Svizra duai proteger meglier minoritads religiusas cunter violenza da terrorists ed extremists. Il Cussegl dals chantuns ha approvà ina moziun en chaussa.

Sch'il Cussegl naziunal sustegna era la moziun da proteger meglier minoritads religiusas, sto la Confederaziun ensemen cun ils chantuns preschentar mesiras pussaivlas ed ils custs supplementars.

Inoltrà la moziun aveva il cusseglier Daniel Jositsch da la PS turitgaisa. Jositsch aveva cità in rapport dal Departament da l'intern che cunzunt communitads giudaicas sajan periclitadas il mument.

Dumonda da coordinaziun

Sclerì duai vegnir quant lunsch che questa protecziun è l’obligaziun da la Confederaziun, dals chantuns u da las vischnancas. Als chantuns na vegn prendì davent nagut, di Jositsch. I mondia plitost per ina coordinaziun da vart da la Confederaziun.

La ministra da la giustia Simonetta Sommaruga è sa declerada pronta da sa fatschentar cun la moziun. Ins da dastgia dentant betg sursiglir l’urden da cumpetenza.

« Igl è cler, ch’i dovra qua ina coordinaziun » Simonetta Sommaruga

Cussegliera federala

Sommaruga ha declerà che l'administraziun federala vegnia ad endrizzar in post da consultaziun per minoritads religiusas. Sco l'Uniun israelita svizra ha communitgà stoppian gidieuas e gidieus procurar savess per segirtad e quai custia milliuns da francs. En Svizra vivan radund 18'000 gidieuas e gidieus la gronda part a Turitg e 80% dad els han il pass svizzer.

