Proteger meglier policists, però senza chasti da praschun

Il Cussegl dals chantuns vul proteger meglier ils policists da violenza. In chastì da praschun per persunas ch'attatgan policists taxescha el però sco exagerà.

Malgrà l'atmosfera tendida pervia dals cravals enturn la «Reitschule» a Berna ha la chombra pitschna refusà ina moziun or dal Cussegl naziunal. Quella pretenda chastis da praschun da tranter in e tschintg onns per smanatschas u violenza cunter autoritads u policists.

La violenza cunter ils policists è bain creschida. Aifer ils ultims 15 onns è quella creschida per il traidubel. Dapi il 2009 n'èn las cifras però betg pli creschidas a moda significanta.

La decisiun

La chombra pitschna suonda uschia la recumandaziun da sia cumissiun e dal Cussegl federal. Chastis da praschun d'almain in onn na sajan betg commensurads, uschia l'argumentaziun. Cussegliera federala Simonetta Sommaruga ha empermess da far propostas co proteger meglier ils policists, quai aifer la segunda mesadad da l'onn.

