Purs vulan dapli raps per il latg

Las Svizras ed ils Svizzers consumeschan mintga di products da latg: En media èn quai 1,1 dl latg, 53 grams jogurt e 50 grams chaschiel. Però tuttina pateschan ils producents da latg sut las cundiziuns dal martgà. Il pretsch bass dal latg ed era il ferm franc svizzer fan quitads ad els.

Dentant betg tut ils producents da latg pateschan. I sa possia partir si ils producents en trais gruppa, di il president dals producents da latg svizzers Hanspeter Kern.

Als producents che dovran il latg per far products da «Premium» regiunals e da nischa giaja quai bain – dimena a quels che possian vender lur latg per in bun pretsch a las latgarias. E lura resta anc in terz dals producents che survegnan in pretsch da latg talmain bass, ch'els na possian gnanca cuvrir ils custs da la producziun.

Perquai vulan ils producents da latg svizzers, ch'ils commerziants vegnian encunter als producent cun il pretsch.

« Nus avain dapi in temp, pretschs cun ils quals ch'ils purs na pon betg cuvrir ils custs da producziun. Per in curt temp n'è quai betg in problem, ma durant pli lung temp – e quai è uss il cas – ston quels purs temair per lur existenza. » Hanspeter Kern

president dals producents da latg svizzers

Per schliar ils problems e per pudair vender dapli products da latg duai il marketing esser vinavant ina part centrala. Il marketing ha per ina la finamira da manar il latg là, nua ch’el n’è anc betg tant popular: Per exempel en las citads, ma er tar autras culturas.

Er ils immigrants sa dessan laschar gustar il latg, di il president dals producents da latg svizzers.

