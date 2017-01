Quatter comités da burgais han lantschà referendum

La populaziun duai decider sur da la realisaziun da l’iniziativa d’immigraziun da massa. Ma da principi na va quai betg per l’immigraziun mabain per defender la democrazia argumenteschan ils comités da burgais a Berna.

Tut ils quatter comités taxeschan la decisiun dal parlament co realisar l’iniziativa d’immigraziun da massa sco cunter la Constituziun. Uschia aveva sco emprim il politolog tessinais Nenad Stojanovic prendi il referendum. Quai per ch’il pievel possia era decider sur da questa fatschenta e betg perquai ch’el è in adversari dal model "preferenza d'indigens light", argumentescha il tessinais.

Ils trais ulteriurs comités da burgais èn medemamain independents da las partidas. Davos in dals comités stat il moviment burgais Svizra, ina gruppa da Facebook. In auter comité è vegni lantschà da la studenta Sandra Bieri ord il chantun Zug.

La PPS è cunter in referendum

Per reglar l'immigraziun ha il deputà senza partida Willi Vollenweider da Zug lantschà il referendum. El presidiescha la gruppa pro armada Giardino. Medemamain sustegn survegn il referendum dals Democrats svizzers ma betg da la Partida populara. Era l’acziun per ina Svizra independenta e neutrala (AUNS) na sustegn betg ils iniziants.

