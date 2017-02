Raiffeisen desista da schluccar cundiziuns cun surdar ipotecas

Cun schluccar las cundiziuns cun surdar ipotecas vuleva Raiffeisen pussibilitar a famiglias giuvnas da bajegiar in'atgna chasa ed uschia cuntanscher nova clientella. Quai rapporta la gasetta Schweiz am Sonntag.

Er sch'ils tschains èn actualmain fitg bass, pretenda la regla da supportabladad da calcular cun in tschains ipotecar da 5% per uschia impedir ch'insatgi vegnia en las stretgas sch'ils tschains van ensi. La Raiffeisen vuleva schluccar questas reglas per pussibilitar a famiglias giuvna da bajegiar e per pudair cuntanscher nova clientella.

La Raiffeisen vuleva calcular cun tschains pli bass, ha ussa dentant midà opiniun suenter avair tedlà sin la Surveglianza federala dals martgads da finanzas FINMA. La FINMA ha giuditgà auter il privel. Damai che la Raiffeisen è dominatura ha la FINMA quitads che autras bancas avessan pudì suandar l'exempel da la Raiffaisen. Ella è da l'opiniun che la Banca pudess uschia metter en moviment ina spirala e ch'i pudessi dar ina scufla immobigliara.

Dal tut na less la Raiffeisen dentant betg laschar crudar l'idea. Els sajan anc adina a la tschertga da vias per na betg stuair discurrer da supportabladad. Quai fissia per exempel pussibel cun excepziuns regulatoricas nua che famiglias giuvnas possian profitar. Tras quai fiss la gronda differenza sur tut il marketing, tar lez haja la FINMA vesì il pli grond privel.

