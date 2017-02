Rait da basa e da premium

Ils trens da la rait da basa duain colliar las differentas regiuns ina cun l'autra. La rait da premium duai colliar las citads grondas ina cun l'autra. Uschia vegniss il traffic da gronda distanza en Svizra partì en duas parts.

Per sustegnair il svilup da plirs centers gronds en Svizra duai il traffic cun tren vegnì separà en ina purschida da basa ed ina da premium. La nova repartiziun duai esser ina sistematisaziun da la rait gia existenta, precisescha Gregor Saladin da l'Uffizi federal da traffic (BAV). Uschia vegnian ils criteris per la qualitad da la purschida dal traffic a gronda distanza fixads.

Rait da basa collia las regiuns

Tar la rait da basa tutgan la lingias che fan accessibel las regiuns da la Svizra e collian quellas cun ils centers gronds e mez-gronds, sco per exempel Biel e Luzerna respectivamain Cuira u Thun, e lez cun l'aglomeraziun cun gronda populaziun ed eroports naziunals.

Rait da premium sco la rait dad Inter- ed Eurocity uss

Ils trens da premium duain tegnair be en ils centers metropolitans, sco per exempel Turitg, Berna u Genevra. Là duai s'augmentar la qualitad da la purschida per exempel dal nutriment u da dal persunal e dal material rullant.

Midadas duai dar tar tschertas lingias. Per exempel duain las lingias tranter Berna – Neuschatel – La-Chaux-de-Fonds e Cuira – Son Gagl – Wil daventar da nov lingias da premium. La lingia La-Chaux-de-Fonds – Sonceboz/Sombeval – Bienna danovamain daventar ina regiunala pia ina rait da basa.

Charplinas per binaris

Il mument ha la Viafier federala il monopol sin las lingias da gronda distanza. Las duas viasfier privatas BLS ed SOB vulan dentant manar sezzas tschertas lingias. La fin da quest onn vegnan las concessiuns per il traffic sin binaris puspè repartidas da nov. Ils discurs cun l'SBB èn dentant ids dal Rain giu.

RR novitads 17:00