Reducir las premias da cassas da malsauns per famiglias

Oz, 18:05

SDA / Gionduri Maissen

Per famiglias e giuvens creschids duain las premias da las cassas da malsauns vegnir reducidas. Ils chantuns duajan reducir las premias per ils uffants da famiglias cun bassas e cun mesaunas entradas per almain 80%.