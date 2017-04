Refurma da l'AVS vegn votada il settember

Il Cussegl federal ha definì ils projects da votaziun da quest atun. Ils 24 da settember decidan las Svizras ed ils Svizzers davart la cuntraproposta directa a l’iniziativa da l’uniun purila svizra per la segirezza alimentara e davart l’augment da la taglia sin la plivalur per finanziar l’AVS.

Quai augment e ina part principala da la refurma da la prevenziun per la vegliadetgna 2020.

La fin dal 2017 va a fin la finanziaziun supplementara da l'AI (Assicuranza d'invaliditad). Per quai vegnan incassads 0,4% taglia sin la plivalur. Davent il 2018 èn reservads 0,1% da quai per l'infrastructura da la viafier, 0,3% duain vegnir da bun a l'AVS. La tariffa da taglia actuala resta uschia sin 8%. Cunquai ch'i sa tracta d'in auzament da taglia sto la constituziun vegnir midada. Il mument vegn rimnà suttascripziuns per in referendum. Sch'i gartegia da rimnar las 50'000 suttascripziuns necessarias lura vegn er votà da quest referendum ils 24 da settember.

