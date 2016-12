Rega: 100 sgols en trais dis

Dals 24 fin ils 26 da december è la Rega stada en acziun da quai da 100 giadas. Quai sajan festas plitost ruassaivlas, uschia la Rega en ina communicaziun. Tuttina hai dà acziuns dramaticas.

Da la vigilgia da Nadal fin il di da Son Steffan ha la Rega sgulà oravant tut persunas en cas urgents da malsognas u per dischlocar pazients d'ospital ad ospital. Mo mintga tschintgavel sgol saja succedì pervi d'accidents sin pista.

Mat da 15 onns mora

Malgrà il svelt transport en l’ospital chantunal a Cuira entras la Rega è in mat da 15 onns ch’era sa disgrazià en il territori da skis Rothorn a Lai mort pervia da sias blessuras. L'accident è capità il di da Son Steffan, ils 26 da december.

Persuna spendrada

Malgrà la pauca naiv a ina pitschna ruttiva tschiffà in alpinist en la regiun dal pass dal Güglia. Cura che trais alpinists eran vi da raiver ha la ruttiva tschiffà in da quels e tratg el var 30 meters giuadora. In helicopter da la Rega a salvà l'um e sgular quel lev-blessà en l'ospital. Lura èn era ils dus ulteriurs alpinists vegnids evacuads.