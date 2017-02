Regiuns alpinas - abitaziuns secundaras sco speranza

Cun nizzegiar meglier las pussaivladads dadas cun las abitaziuns secundaras, duain las regiuns da muntogna surmuntar la crisa economica. Questa proposta fa Avenir Suisse en ses nov studi.

Tenor il studi 'Midada da structura en la regiun muntagnarda svizra' quinta il think tank Avenir Suisse cun 350'000 fin 400'000 abitaziuns secundaras che porschan in potenzial. I dovria novs models da locaziun che pussibiliteschian in turissem pli durabel, scriva Avenir Suisse.

Vinavant appellescha il think tank als chantuns ed a las vischnancas d’integrar meglier ils possessurs d’abitaziuns secundaras. Quels conuschian las regiuns da muntogna, i saja da nizzegiar quest potenzial. Savens sa tractia da persunas cun bunas entradas, bain scoladas e mobilas.

Las vischnancas na duain betg vesair ils possessurs d'abitaziuns secundaras sco vatgas ch'èn da mulscher, scriva Avenir Suisse vinavant. Da ponderar saja da dar in dretg da cundecisiun.

En ses studi crititgescha Avenir Suisse la politica federala da subvenziuns. Uschia manegia il think tank, che la mesadad dals daners duvrads per bajegiar sviaments dals vitgs en il Partenz avess tanschì per in nov bajetg da la Scola auta da tecnica ed economia HTW a Cuira.

