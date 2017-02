Renta AI sco ultima ratio

L’Assicuranza d’invaliditad (AI) duai accumpagnar pli stretg uffants, giuvenils e persunas cun problems psichics. La revisiun da la lescha da l’AI che Cusseglier federal Alain Berset ha preschentà oz a Berna, metta perquai l’accent sin l’integraziun en la societad ed il mund da lavur.

Tgirads pli stretg duain per exempel vegnir uffants cun mendas da naschientscha e lur geniturs. La glista da las mendas da naschientscha duai vegnir prolungada per tschertas malsognas raras. Persuenter duain singulas malsognas main grevas vegnir surpigliadas da las cassas da malsauns.

Dapli sustegn per chattar ina plazza

Giuvenils vul il Cussegl federal sustegnair tar la transiziun en la vita da lavur. Tranter auter duai la purschida da cussegliaziun vegnir schlargiada. Tenor il messadi per mauns dal Parlament federal duai la AI era finanziar soluziuns transitoricas che preparan il cumenzament da la furmaziun professiunala. Ina renta duai pir vegnir attribuida sche tut las mesiras d’integraziun n’han gì nagin effect.

Pli giuven e dapli sustegn

Era per persunas creschidas cun problems psichics duai la purschida da cussegliaziun vegnir engrondida. Els duain vegnir registrads uschè baud sco pussaivel ed ultra da l’integraziun vegnir accumpagnada da l’AI. In sistem d’emprest da persunal duai lubir als patruns da prender d’enconuscher potenzials emploiads senza risico finanzial.

Nov sistem per calcular rentas

Per augmentar la motivaziun dad tschertgar ina plazza da lavur vul il Cussegl federal introducir tar las rentas novas in sistem linear. Tar il sistem actual cun quartas ni mesas rentas na saja quai per blers retschaviders betg attractiv da lavurar.

RR novitads 17:00