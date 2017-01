Retrair l'AVS sin isch-chasa

Malgrà ils auts custs duain pensiunadas e pensiunads er en avegnir pudair retrair la renta sin l'isch-chasa.

La confederaziun e la Posta sajan sa cunvegnidas da mantegnair questa offerta. Quai ha confermà l'uffizi federal per assicuranzas socialas envers radio SRF.

Fin ussa succediva la retratga bar sin il maun, en l'avegnir capitia quai per raschuns da segirezza però per brev recumandada. Quai munta dentant 900 francs custs supplementars per mintga renta che l'AVS e l'IV pajan ora per brev.

Bun 3500 pensiunads retrian lur renta uschia. Ils custs per brevs recumandadas muntan tenor la Posta mintg'onn in milliun francs.

