Revisiun d'inventari da cuntradas e monuments natirals è approvà

La revisiun da l'inventari federal da las cuntradas e dals monuments natirals d'impurtanza naziunala (BLN) è approvà. Quest inventari cumpiglia las pli custaivlas e tipicas cuntradas svizras.

Ils 162 objects da l'inventari èn da nov descrits en detagl. Er ils motivs per lur muntada naziunala e las finamiras per prroteger quels èn vegnids precisads. Entras questas cumplettaziun è definì pli cler tge ch'è pussaivel da far en questas zonas protegidas.

Las cuntradas ch'èn cumpigliadas en l'inventari dal BLN dumbran sco ierta da la cuntrada da la Svizra. Ellas influenzeschan plinavant l'identitad regiunala ed èn in capital turistic da gronda muntonza. Sco spazi da recreaziun procuran els era per sanadad tar la populaziun.

Dapli segirezza

Grazia a las descripziuns pli detagliadas èsi pli segir d'agir en dumondas da dretg e per planisar. Proceduras per projects en ils territoris da cuntradas da muntada naziunala duain daventar pli curtas, pli cleras e pli simplas.

Ils projects dal Grischun en il BLN

Lai da Tuma

Ruinaulta

Cuntrada alluviala a la part sut dal Rain Posteriur

Val da Camp

Intschess dal Kesch e Ducan

Regiun sitga en la part davant da la Tumleastga

Regiun da funtaunas dal Rain Posteriur

Cuntrada da lais da l'Engiadin'Ota e la gruppa dal Bernina

Piz Arina

Silvretta – Vereina

Regiun dal Toma tier Domat

Paludi del San Bernardino

Greina – Piz Medel

Plasseggen – Schijenflue

Parc Naziunal Svizzer e regiuns cunfinantas

Val Bondasca – Val da l'Albigna

