Rimnà 9,86 milliuns francs

Il di naziunal da collecta da la Chadaina da Fortuna cunter il fomaz en l'Africa ha mussà la gronda solidaritad da Svizras e Svizzers. Bunamain 10 milliuns francs èn vegnids rimnads en l'entir pajais.

Mardi, ils 11 d’avrigl 2017 ha la Chadaina da Fortuna organisà ensemen cun la SRG SSR en l’entira Svizra in di naziunal da solidaritad. Fin mesanotg è vegnì rimnà sur il numer gratuit donaziuns per 9,86 milliuns francs.

En la centrala da Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) a Cuira han collavuraturas e collavuraturs da RTR ed era persunas da la vita publica dal chantun – sco p. ex. Renato Fasciati, Mario Cavigelli, Martin Vincenz, Ines Follador, Andreas Züllig, Ueli Caluori, Corina Casanova, Albert Pritzi, Urs Marti, Andy Kolleger, Stefan Engler euv. – prendì encunter 975 telefons cun donaziuns empermessas per 191’182.- francs.

Cun las donaziuns po la Chadaina da Fortuna sustegnair l’agid d’urgenza per distribuir victualias, aua, medicaments e vestgadira ed era gidar ils centers nua ch’ils fugitivs vegnan retschavids.

Il cusseglier dals chantuns Stefan Engler e la moderatura RTR Alice Bertogg han fatg ina sconfitta davart il gieu da mezfinal dals playoffs tranter l'SC Berna e l'EV Zug. Stefan Engler ha pajà per mintga gol da l'SC Berna 50 francs per la chadaina da fortuna e medemamain ha Alice Bertogg pajà 50 francs per mintga gol da l'EV Zug. Malgrà che omisdus èn fan dal HCD han els sperà che «lur» team fetschia massa goals, la fin finala ha la victoria dal EV Zug procurà che Alice Bertogg paja 100 francs a la chadaina da fortuna e Stefan Engler 50.00.

