Rinforzar ils radios privats – sin custs dals musicists?

Radios privats en regiuns periferas duain pajar pli pauc per la musica ch'els emettan. Quai pretenda il cusseglier naziunal Martin Candinas en ina moziun. Il musicist Lucas Schwarz è schoccà.

En ina brev averta numna Lucas Schwarz la moziun «absurda». La musica saja in product dals musicists che stoppia vegnir indemnisada. Ils dretgs d'auturs sajan in dretg fundamental per ils musicists, ha el argumentà envers RTR.

« Quai fiss sco dad ir tar il pasterner a cumprar paun e tuttenina betg pli vulair pajar per il paun. » Lucas Schwarz

Musicist da professiun

Sch'ils radios privats hajan problems finanzials, stoppian ins chattar schliaziuns - dentant betg sin donn e cust dals auturs e musicists.

Rinforzar ils radios privats

Il cusseglier naziunal Martin Candinas (PCD) argumentescha ch'i saja impurtant da rinforzar ils radios privats en las regiuns periferas. Pertge mo cun ferms radios vegnia la musica insumma distribuida.

« Jau sun il davos che vul scursanir daners per noss auturs. » Martin Candinas

Cusseglier naziunal

Martin Candinas relativescha las temas ord la branscha da musica: En sia proposta giaja per 500'000 enfin 3 milliuns francs sin ina summa totala da 150 milliuns francs entradas da la Suisa, l'organisaziun ch'incassescha ils daners per ils auturs.

Per dastgar emetter la musica pajan ils radios ina taxa tut tenor lur budget. In emettur da la grondezia dal radio Südostschweiz paja circa in franc per minuta musica. Quai ha la Suisa confermà.

Sco emprima chombra ha il Cussegl naziunal acceptà senza discussiuns la moziun. Il Cussegl dals chantuns decida l'onn proxim en chaussa.

RR actualitad 07:00