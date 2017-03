Ringier na venda betg il «Blick»

Quai communitgescha Marc Walder il CEO da Ringier via Twitter.

L'advocat d'economia da Basilea Martin Wagner haja fatg in'offerta da cumprar l'entira gruppa da medias da «Blick». Para haja quel fatg amogna radund 230 milliuns francs per «Blick», «Sonntags-Blick» e «Blick am Abend» e tut ils portals online da quellas gasettas, sco quai che l'NZZ am Sonntag scriva. Els sa refereschan sin dus commembers dal cader da Ringier.

Tenor quels haja Wagner numnà l'anteriur cusseglier naziunal Walter Frey sco investur principal, ch'è responsabel per la communicaziun en l'administraziun da la PPS. Ringier haja respundì da na betg vulair manar enavant ils discurs. Ni Wagner ni Frey han commentà questas infurmaziuns en la gasetta da l'NZZ.