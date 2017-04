Saint-Gobain na ceda betg

Il concern franzos vul vinavant surpigliar l'interpresa svizra Sika. Ils Franzos han perquai prolungà il contract da cumpra cun la famiglia dils ertavels da Sika fin la fin da l'onn.

Fin lura quint'ins d'avair la decisiun da la Dretgira superiura dal chantun Zug. Uschia communitgescha la famiglia dals ertavels Burkhard. I saja vinavant la finamira da pudair vender a Saint-Gobain las aczias dals ertavels, uschia Urs Burkhard. Saint-Gobain ha plinavant il dretg da prolungar il contract fin la fin da december 2018. -

Dispita pervi da la majoritad dapi il 2014

Dapi il december 2014 sa dispita la famiglia dals ertavels cun la direcziun da Sika pervi da la cumpra dal concern tras Saint-Gobain. Tras la cumpra da las aczias da la famiglia dals ertavels cuntanschess il concern franzos ina majoritad da lev sur 50% ed uschia la controlla dal concern. Cunter quai sa dostan la direcziun da Sika ed intgins acziunaris pitschens.

Saint-Gobain ha pazienza

Il concern franzos è sa preparà per ina lunga dispita giuridica. Tenor il schef da finanzas, Guillaume Texier, na saja quai nagin problem da spetgar per Saint-Gobain. Anzi cunquai che las cifras da Sika vegnian quartal per quartal meglras, daventia la cumpra per Saint-Gobain adina pli attractiva. Il concern franzos vulan pajar 2,75 milliardas per las aczias da la famiglia dals ertavels da Sika.

RR novitads 11:00