Savognin: Il martgà da segundas abitaziuns stagnescha

Oz, 9:21

Fabia Caduff

Divers hotels a Savognin pateschan. I mancan ils giasts ed ils raps. Tge far cun ils hotels per ch'ì na giajan betg en muschna? In’opziun fiss da far segundas abitaziuns. Ma sco ì para na rendan era quellas betg propi.