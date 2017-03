SBB vul nezegiar datas da lur App per reclama individualisada

La Viafier federala vul trair a niz las datas da la clienella che fa diever da la App da l'SBB per far reclama spezifica – quai è vegnì confermà d'in pledader da la viafier.

Cunquai ch'il lieu da la clientella po vegnir evaluà entras l'App po la reclama spezifica vegnir adatada, per exempel durant in viadi cun il tren tras la Svizra. In problem poi dar cun las datas da la clientella en connex cun la protecziun da datas. Sco la SBB ha dentant accentuà saja il survegnir reclama voluntari per la clientella.

La Viafier federala veglia anc quest onn metter enturn questa purschida. L'App entschaiva a rimnar datas quel mument ch'ins è d'accord cun las cundiziuns generalas da fatschentas (AGB). Quai saja dentant betg in problem, di il pledader da l'SBB. Las leschas vegnian tegnidas en exactamain dad els, quai controlleschia er l'Incumbensà federal per la protecziun da datas.

