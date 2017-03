Scumond da reclama online per SRG/SSR – forsa betg per adina

Scumandar da princip e per adina a la SRG SSR da far reclama online quai na vul il Cussegl dals chantuns betg. Ina maioritad ha refusà ina moziun dal Cussegl naziunal.

La maioritad dals parlamentaris vul laschar plaz per tut las opziuns pussaivlas e per tut ils svilups futurs da la politica da medias. La cussegliera federala Doris Leuthard ha dentant punctuà ch’il Cussegl federal na veglia betg abolir il scumond da far reclama online en la concessiun nova per la SRG/SSR che vala davent dal 2019.

RR novitads 15:00