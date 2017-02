Sgol a Moscau è vegnì interrut

L'Airbus saja tenor SRF sa tschentà curt avant las 4 a Kloten. Stuì interrumper il sgol han els pervi da problems tecnics cun in propulsur.

Curt suenter la partenza haja la crew dal Airbus russ annunzià ch'ella stoppia interrumper il sgol, ha confermà il pledader da l'eroport a Turitg. I haja dà ina envidada fallada. Là po quai dar ina flommada or dal propulsur. Ina tala hajan tenor medias plirs passagiers vesì tar il start.

Avant che sa tschentar haja l'aviun tratg rundas en il spazi aviatic enturn Constanza, per uschia reducir la quantitad da cherosin. In'atterrada cun in tanc plain fissi stada memia ristgada. Ils pumpiers hajan per segirezza spetgà enfin che l'aviun saja sa tschentà. Quai saja stà in proceder normal tenor il pledader dal eroport, Stocker.

Uschia ha l'eroplan stuì sgular per laschar giu cherosin

RR novitads 18:00