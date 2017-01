Sgols americans da la Swiss senza muslims

La societad aviatica Swiss observa davent d'immediat il decret dal president american Donald Trump, che burgais da set pajais muslims na dastgan betg pli viagiar en ils Stadis Unids.

Tenor dretg sajan els obligads da far quai - a ditg il directur da la Swiss per la Svizra romanda, Lorenzo Stoll, al radio da la Svizra franzosa RTS. Els hajan dentant fitg pauc passagiers or dals pajais pertutgads che veglian viagiar a bord d’aviuns da la Swiss via Turitg u Genevra en ils Stadis Unids. Tut las societads aviaticas na hajan betg quintà cun quest pass dal president american.

Decisiun cunter muslims

Il venderdi aveva Donald Trump suttascrit in decret per limitar l’entrada da muslims. Ils Stadis Unids na prendan betg pli si fugitivs da la Siria. Plinavant na dastgan persunas da l’Irac, da l’Iran, da la Libia, da la Siria, da la Somalia, dal Sudan e dal Jemen betg viagiar ils proxims trais mais en ils Stadis Unids.

Uschia vul il nov president american proteger la naziun da terrorists radicals islamics, sco el ha ditg.

RR novitads 20:00