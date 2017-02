SIF vesa Trump e Brexit sco sfida

La Svizra haja fatg ses pensums, ha ditg Jörg Gasser, il secretari da stadi per dumondas finanzialas internaziunalas (SIF) oz a Berna. La plazza da finanzas svizra haja midà cun success ses profil. Ina sfida sajan dentant la nov'administraziun dals Stadis unids ed il Brexit.





Cun 38 stadis ha la Confederaziun introducì l'entschatta da l’onn il barat d'infurmaziuns automatic en fatgs da taglia. Ulteriurs stadis duain suandar, di Jörg Gasser, il secretari da stadi per dumondas finanzialas internaziunalas.

Mo quai na saja il mument betg uschè simpel, di Gasser: «En ils Stadis Unids avain nus ina nov’administraziun, la Gronda Britannia banduna l’UE e lezza sto sa posiziunar da nov. Quai sper auters problems. Qua vali d’eruir en tge direcziun ch’il svilup va la fin finala.»

Trump in stgarnuz da surpraisa

Cunzunt ils Stadis Unids cun president Trump e ses «America first» sajan il mument ina sort stgarnuz da surpraisa: «I vegn a dar midadas quai che pertutga la posiziun dals Stadis Unids davart la regulaziun da las plazzas da finanzas e co ils Stadis Unids vulan taxar las interpresas.»

I na saja perquai era betg clar, quant ferm che la nov'administraziun vegn anc a resguardar standards e regulaziuns internaziunalas. Gist per la Svizra sco naziun pitschna sajan quellas dentant da grond' impurtanza, garanteschian ellas gea las medemas reglas da gieu per tuts. Jörg Gasser vul perquai tschertgar uschè spert sco pussaivel il discurs cun ils Americans.

Nova dinamica po esser schanza

Il medem vali dal reminent era per la Gronda Britannia. Tras il Brexit na saja lezza en paucs onns betg pli commembra da l'Uniun europeica e na stoppia lura n'er betg pli sa tener vid las regulaziuns da la plazza da finanzas da l'UE.

«I vegn a dar plirs blocs sin quest mund che vegnan ad avair differents interess. Quai vegn a procurar per dinamica e midaments. E quai vegn segiramain ad avair consequenzas per la Svizra e co nus vulain regular la plazza economica, per che nus restian capabels da concurrer e possian nizzegiar las schanzas.»

Per megliurar la posiziun da la Svizra vul Jörg Gasser perquai rinforzar il dialog cun stadis en l'America Latina, l’Orient Proxim e l'Asia.