Silver – Nozzas d'argient cun il nov album

Oz, 7:58

Renè Spescha / Lea Livers

In venderdi ils 13 cumpara il nov album. Per Gotthard è quai in di da cletg. 25 onns n'èn betg simplamain 25 onns. Las nozzas d'argient da Gottard èn solid ma magari pauc surprendent, virtuos ma pauc curaschus – sunà, chantà e producì magnific ma insumma betg innovativ.