Sin ils fastizs dal Pitschen Prinzi a Friburg

El ans ha manà en in mund plain fantasia, el ans ha prendì sin in viadi plain surpraisas, ed el ans ha mussà ch'insatge che para dad esser na sto betg esser: L'autur dal cudesch «il pitschen prinzi» Antoine de Saint-Exupéry. Dentant in zic tutga l'autur franzos era a Friburg.

100 onns èsi ennà dapli che Antoine de Saint-Exupéry è stà a Friburg – per Friburg in motiv per festivar il giubileum.. Era sche il scriptur e pilot era mo 2 onns a Friburg, sajan quai stad 2 onns che til hajan furmas e perfin salvas dian ils da Friburg.

« In connex direct cun Friburg ed “il pitschen prinzi” na datti. Ma jau sun segir, che Antoine de Saint-Exupéry ha mo pudì scriver l’istorgia perquai che el ha pudì viver sia creativitad qua a Friburg. » Raoul Blanchard

Archivar da la citad da Friburg

Friburg - In isla da la pasch

I regnava l’emprima guerra mundiala ed amez en era il mat da 15 onns Antoin de Saint-Exupéry. Per proteger ad el ed a ses frar ha la mamma decis dad ir cun els a Friburg. Ses bab era mort. La mamma vuleva proteger als dus uffants da la guerra ed dad in di stuair ir a far guerra. Era vevan ses dus figls problems culla sanadad. Il frar dad Antoin de Saint-Exupéry è morts curt temp suenter dad ina malsogna da cor. Ed Antoine savess era cun ses 15 onns gia 1.85 meters grond e aveva pervi da quai mancanza da sang.

Dal 1915 enfin il 1917 è Antoin de Saint-Exupéery stà a Friburg. El gieva a scola en la Villa Saint-Jean, ina insla da la pasch sco che el savess descriva il lieu. Qua haja el pudì viver sia creativitad. Adina puspè è Friburg vegni numnà en ses cudeschs. Da l’emprima guerra mundiala ha’l pudì mitschar a Friburg. Però en la segunda guerra mundiala è el mort sco pilot.

La scola a Friburg era ina da las scolas per famiglias ritgas. Per exempel era in scolar era il retg da la Spagna Juan Carlos. Però la gronda part dals scolars eran franzos.

« Mintga di scrivas ti da nov la istorgia, oh sulegl dad aur,

E la damaun lantschas d’intgins tiradiscs.

Paras ti da sa auzar sur ina cuntrada d’ Acropolis

Naschias d’in pievel giuven, che siemia anc... » Antoine de Saint-Exupéry

part dal vers "Soleil d'Or"

Superbis dad esser part

Oz festiveschan quels da Friburg Antoine de Saint-Exupéry. I dat turas tras la citad che regordan ad el, la via davant la scola ha survegni ses num ed i dat ina exposiziun sur dad el. Da la scola na è betg pli bler d’enturn. Mo in bajetg sta anc. Oz datti dentant ina nova scola: il Kollegium Heilig Kreuz.

Il Pitschen Prinzi tar RTR

Per il 20avel disc da la retscha TOP KIDS è vegnì tschernì l'istorgia dal «Pitschen Prinzi» dad Antoine de Saint-Exupéry. L'istorgia è vegnida registrada l'onn 2014 en il studio dal Radio Rumantsch.