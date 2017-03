Sindicalists vulan referendum cunter la refurma d'AVS

Tranter auter èn els malcuntents pervi da la vegliadetgna da pensiun pli auta da las dunnas.

Sindicalists da la Svizra romanda fan plans per in referendum cunter la refurma da l'AVS, quai malgrà che quella vegn uschia u uschia avant il pievel.

Il cumbat dals sanesters vala tranter auter cunter l'augment da vegliadetgna da pensiun per dunnas. Quellas pajan gia oz in aut pretsch pervia da l'inegualitad da pajas però er en vista a las prestaziuns soczialas, uschia ils adversaris.

Fin venderdi vul la gruppaziun «Assises sur les retraites» sa furmar per decider davart il referendum cunter la refurma da l'AVS. La gievgia passada aveva il parlament approvà la refurma suenter in lung sa strair.

Il menu da la refurma da rentas

Dunnas duain lavurar fin 65.

Novs pensiunaris duain survegnir 70 francs dapli AVS.

Per finanziar l'AVS duai la taglia sin la plivalur vegnida augmentada per 0,6%.

Quant che duai vegnir pajà or da la cassa da pensiun mintga mais. Il mument è quai 6,8%. En futur duain quai anc esser 6%.

