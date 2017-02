Sirenas han funcziunà

99% da las sirenas ch'èn vegnidas testadas mesemna en Svizra han funcziunà incontestabel. Quai communitgescha il departament per protecziun da la populaziun.

En Svitzra datti enturn 7200 sirenas per l'alarm general. Tar 61 han ins constatà sbagls. Quai è en il rom da l'onn passà. Uss vegnan ils defects da las sirenas manglusas eliminads.

Test annual da sirenas

Mesemna, ils 01.02.2017 a las 13:30 è stà il test annunal da sirenas

Il sistem d'alarm actual è reglà cleramain en in cas da catastrofa: Sche la sirena resuna duess ins tschentar en il radio per savair tadlar las infurmaziuns. Sche l'infrastructura croda ora, per exempel pervi d'in terratrembel, existan indrizs da transmissiun d'urgenza.

