Skyguide ha fatg record da controllas

1,2 milliuns sgols ha l'autoritad svizra per la segirazza aviatica controllà l'onn 2016.

Skyguide, l'autoritad svizra per la segirezza aviatica ha controllà l'onn passà 1,2 milliuns sgols civils e militarics. Quai è in nov record sco quai che Skyguide communitgescha. Cumpareglià cun l'onn avant èn quai prest 2% dapli sgols.

Malgrà che Skyguide ha reducì las taxas è la svieuta creschida per 1% sin 455 milliuns francs.

Il gudogn perencunter è sa reducì per prest 16% sin passa 32 milliuns francs.

Skyguide che tutga per gronda part a la Confederaziun, procura en 14 lieus per la segirezza aviatica en Svizra ed a l'exteriur cunfinant.

