Soloturn: Elecziuns procuran betg per surpraisas

34,7% dal suveran dal chantun Soloturn ha confermà ils trais cussegliers guvernativs actuals en la regenza: Remo Ankli (PLD), Roland Fürst (PCD) e Roland Heim (PCD). Dals dus sezs libers da la PLD e la PS vegn votà ils 23 d’avrigl en in’elecziun da tagl. Il candidat da la PPS n’aveva nagina schanza.

Il meglier resultat ha fatg il landamma e directur da furmaziun Remo Ankli (PLD). Cun 37’769 vuschs ha el surmuntà il pli absolut da 30’720 vuschs cleramain. Er ils dus anteriurs da la PCD èn vegnids elegids cleramain: Roland Fürst cun 37’314 e Roland Heim cun 36’013 vuschs. Ils trais regents fan part dapi il 2013 a la regenza.

4 candidatas ed 1 candidat betg sur il pli absolut

Ils auters tschintg candidats e candidatas n’han betg cuntanschì il pli absolut. En la pole position èn actualmain: Susanne Schaffner (PS / 26'278 vuschs) avant Brigit Wyss (PS / 25'027 vuschs) e Marianne Meister (PLD / 23'826 vuschs).

PPS fa per la 5avla giada naufragi

La PPS fa per la tschintgavla giada naufragi. Sco partida pli ferma tar las votantas ed ils votants vul ella er in sez en la regenza. Ses candidat Manfred Küng fa mo 17’355 vuschs. Senza schanza resta er Nicole Hirt da la PVL cun 14’638 vuschs.

Fin in mardi han da s’annunziar ils candidats per il segund scrutini als 23 d’avrigl.

Parlament: Gudogns als pols, perditas en il center

Tar las elecziuns en il parlament para la PPS dad avair dapli success. Tant la PPS sco era la PS paran da survegnir dapli sezs. Las partidas pitschnas dal center vegnan a perder sezs.

Gudogns e perditas sa movan tranter in enfin dus sezs per partida. Per ils 100 sezs en il parlament da Soloturn èn sa preschentads 505 candidats. Quai èn uschè blers sco anc mai.

