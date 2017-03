Speranza per schirads

Dumengia han dus teams da perscrutaders da l'ETH Lausanne preschenta ad Austin, Texas lur svilup. Las duas gruppas lavuran vid tecnologias per pussibilitar a schirads da puspè sa mover.

Quai saja il punct culminant da lavur ch'è ida sur onns, ha commentà Grégoire Courtine da l'ETH Lausanne en inna communicaziun. Il focus da questa lavur saja da puspè pussibilitar a persunas schiradas da sa mover, quai cun l'agid d'ina colliaziun tranter tscharvè ed il magugl dal dies.

Gia il november avevan Courtine e ses team rapportà ch'ina schemia haja cun questa agid puspè pudì far ir sia chomma schirada. Uss èn ils perscrutaders vid examinar ensemen cun l'ospital universitar da Lausanne sch'i fiss pussaivel dad er far quai tar umans.

Resultats èn empermettents

Ils emprims resultats sajan fitg empermettents, ma anc saja memia baud da gia trair conclusiuns, uschia Courtine. Il sistem fa ina punt tranter ils gnervs interruts dal tscharvè e magugl. Electrodas implantadas en il tscharvè registreschan l'activitad en il tscharvè. In computer translatescha ils signals en l'intenziun per sa mover e dat vinavant quai ad electrodas en il magugl. Questas electrodas stimuleschan ils gnervs per ch'il muscul sa movia.

Sur tut la ralisabladad da las electrodas per il magugl dal dies tar l'uman stattan en il focus da la collavuraziun da las duas gruppas da perscrutaders.

Electrodas lomas ed elasticas

Ina part fitg impurtanta per talas protesas neurologicas èn las electrodas. Electrodas convenziunalas èn sterias e pon chaschunar inflammaziuns en il tessì dal conturn u ch'il tessì crescha. Entras quai pon las electrodas daventar nunduvrablas.

Perquai ha in dals teams a l'ETH Lausanne inventà electrodas ch'èn lomas ed elasticas. Questas novas electrodas cun num "e-Dura" sajan vegnidas inventadas specialmain per implantar vi dal tscharvè e per il magugl dal dies, scriva la scol'auta.

Las pitschnas maschinas duain pia s'adattar el moviment dinamic dal corp ed uschia na betg tentar il tessì, uschia la speranza.

