Spusalizi tranter Tobler e Walter Meier

En la branscha da la tecnica da chasa svizra sa mettan dus gronds ensemen. Il concern da tecnica da climatisaziun Walter Meier vul s'unir il segund quartal da quest onn cun la firma Tobler tecnica da chasa, quai communitgeschan l'interpresa Walter Meier.

Entant che la gruppa Tobler ha fatg il davos onn da fatschenta ina svieuta da 330 milliuns francs è la svieuta dal concern Walter Meier stà il 2016 tar 240 milliuns.

La fusiun dals dus concerns duai ir en vigur 1:1. Il dumber d'aczias da la Walter Meier SA (oz 7'294'588) na duai dentant betg vegnir dublegià mabain sulet vegnir augmentà per 4'705'412 tocs. Per indemnisar la differenza e per egualisar posiziuns da bilantscha differentas paja Walter Meier SA 117,8 milliuns francs a Wolseley, il possessur englais da la firma Tobler. Suenter la transacziun posseda Wolseley 39,2% da las aczias da Walter Meier.

Il cumenzament dal 2018 vulan las duas interpresas sa preschentar da nov cun in sulet num sin il martgà.

RR novitads 08:00