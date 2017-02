SRG: De Weck è avert per novs models da reclama

Oz, 10:25

SDA / Corina Luck

Il directur general da la SRG SSR Roger de Weck è cunter limitar las reclamas per la SRG – per exempel da betg pli far reclama suenter las 20:00. Dentant pudess el s’imaginar da limitar las entradas da reclama.