SRG metta a disposiziun datas per perscrutaders e sviluppaders

Traffitgauners, programmaders e realisaturs han davent dad uss access sin datas digitalas da l'SRG.

L'SRG SSR fa in ulteriur pass per dar liber l'access a sias datas digitalas. Sin la pagina d'internet «api.srgssr.ch» sa chatta ina plattafurma cun ina selecziun da las datas da l'SRG. Las datas messas a disposiziun sa laschian nizzegiar per la perscrutaziun e per sviluppar novas applicaziuns per computers tablets e telefonins, scriva la SRG.

I sa tracta tranter auter da documents da tun, videos, vegls programs da radio e televisiun sco era resultats da votaziuns ed elecziuns. Il material il pli vegl datescha da l'onn 1905. Il diever da las datas è gratuit per ils perscrutaders e sviluppaders d'applicaziuns.

RR novitads 12:00