SRG SSR scriva cifras nairas

L’onn passà ha la SRG SSR scrit cifras nairas: Suenter program da spargn resulta in surpli da 25 milliuns francs.

Suenter in deficit l’onn avant aveva la SRG SSR lantschà in program da spargn. Uschia resulta en il quint 2016 in surpli d'entradas da radund 25 milliuns francs.

Cun las mesiras da spargn vuleva la SRG SSR cumpensar la sperdita d'entradas tras ina decisiun dal Tribunal federal. Sco consequenza aveva pers la SRG entradas da la taglia sin la plivalur. L’october dal 2015 aveva la SRG SSR perquai annunzià da stritgar 250 plazzas da lavur. Quai èn 5% da tut las plazzas da lavur.

