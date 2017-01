Stagiun d’enviern n’ha betg cumenzà bain

Per las pendicularas svizras n’è il cumenzament da la stagiun d’enviern betg stà simpel. Fin ussa è l’enviern stà plitost verd.

10% damain giasts ch'avant in onn han las pendicularas svizras registrà fin ussa. Er la svieuta è stada per 5% pli bassa che anc avant in onn. Quai ha ditg Ueli Stückelberger, il directur da las pendicularas svizras.

Damai che la naiv saja ussa vegnida en las bleras regiuns da la Svizra laschia quai dentant sperar per il rest da la stagiun.

