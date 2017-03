Staziun da Ziegelbrücke stada bloccada

La staziun da viafier da Ziegelbrücke è stada bloccada il mardi suentermezdi. La polizia aveva survegnì in alarm ch’in um armà sa chattia en in tren, quai ha confermà la polizia dal chantun Son Gagl.

La raschun per la controlla rigurusa e la bloccada da la staziun da Ziegelbrücke er ch’in um en in tren haja fatg problems, quai ha in pledader da la polizia chantunala dal Son Gagl ditg a l'agentura da novitads sda. Dapli indicaziun n’ha el betg fatg.

