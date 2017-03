«Strategia d'energia custa memia bler e porta memia pauc»

Da questa avis èn differentas federaziuns d'economia. Quellas han pledà glindesdi per in «na» a la strategia d'energia da la Confederaziun.

L'economia è dentant partida en questa chaussa. L'organisaziun tetgala Economiesuisse è sa decidida da desister d'ina parola per la strategia d'energia. L'uniun d'artisanadi e mastergn è per la strategia ed uniuns sco Swissmem, Gastrosuisse, Swissoil e l'uniun per vehichels utilitars ASTAG èn encunter la strategia.

La strategia suflia si ina maschinaria da subvenziuns chara e nunnecessaria, scrivan ils adversaris. Ultra da quai augmentia ella ils pretschs d'energia per interpresas e per il public e mainia tar ina inundaziun da regulaziuns.

Segirezza da provediment periclità

Cun ovras atomaras che crudassan tec a tec davent fiss il provediment d'electricitad periclità, admoneschan las uniuns. La strategia d'energia na porschia qua nagina schliaziun suffizienta. La segirezza da provediment saja dentant in dals pli impurtants facturs per l'attractivitad.

Da schlargiar las energias regenerablas na saja nagina resposta per la sfida, perquai che l'electricitad producida uschia, na possia betg vegnir magasinada per l'enviern. Quai procuria che la strategia d'energia saja la finala nagut auter ch'ina strategia d'import d'energia.

Dapli energia regenerabla

Davart l'emprim pachet per la strategia d'energia vegn votà ils 21 da matg. Quest pachet cuntegn in scumond per bajegiar novas ovras atomaras, e duai promover pli ferm las energias regenerablas.

