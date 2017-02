Successiun Uvestg Huonder – Vatican na vul betg mesas chaussas

Oz, 12:52

SDA / Isabelle Jaeger

Il mess dal papa a Berna, nunzi Thomas Gullickson, na vul nagina soluziun intermediara per l’uvestgieu da Cuira: El refusa da nominar in administratur e vul preschentar al chapitel catedral ina glista da trais nums per la successiun Huonder.