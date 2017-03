Suspect da manipulaziun tar las elecziuns en il Vallais

Quatter dis suenter il segund scrutini per eleger la regenza dal chantun Vallais datti indizis sin fraud electoral. Las autoritads da Brig, Naters e Visp han inoltrà ina denunzia tar la procura publica.

Il procuratur public Nicolas Dubuis ha confermà quai a l’agentura da novitads sda. Avant aveva gia il «Walliser Bote» rapportà. Las irregularitads sajan vegnidas remartgadas cura che burgais, che n'han betg survegnì ils documents d'elecziun, han vulì dar giu lur vusch en ils locals d'elecziun, ha ditg Thomas Anthamatten chanzlist da la citad da Visp. L'examinaziun dal register da vuschar haja alura mussà che quai era gia vegnì vuschà en num da questas persunas.

Las dimensiuns n’èn betg conuschentas

Davart la dimensiun da la cugliunaria pussaivla na datti naginas indicaziuns. Tar il segund scrutini era il cusseglier guvernativ Oskar Freysinger (PPS) betg pli vegni reelegì.

Freysinger s'exprima

Per l'emprima giada suenter sia nunelecziun en la regenza vallesana è Oskar Freysinger s'exprimì publicamain. En in video sin facebook è el sa mussà conciliant. Suenter ina lutga haja el puspè chattà la pasch scriva Freysinger en il video. El ha engrazià a ses electurs per la fidanza e l'engaschi. Vitiers ha el ditg che sia carriera politica saja a fin. - L'anteriur cusseglier naziunal da la PPS ha stuì acceptar la dumengia passada ina terrada istorica. El n'è betg pli vegnì reelegì sco cusseglier guvernativ dal Vallais.

