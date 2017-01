Sustegn per las medias è sustegn per la democrazia

Medias svizras duain survegnir dapli sustegn finanzial dal stadi. Quai recumonda la Fundaziun per la valitaziun da las consequenzas da la tecnologia TA Swiss.

En in studi scriva la TA Swiss, che chasas da medias vegnian adina pli fitg en miserias finanzialas. Ellas na sajan en l'avegnir strusch pli en il stan da metter a disposiziun resursas avunda per in schurnalissem independent. Quel saja dentant indispensabel per ina democrazia.

Sursiglir cuntegn supplementar La TA-Swiss è ... ... la fundaziun per la valitaziun da las consequenzas da la tecnologia. Ella è in center da cumpetenza da las Academias da la Scienzia Svizzra. Il studi actual è vegnì realisà dad ina gruppa da perscrutaders da las universitads da Turitg, Losanna e Friburg ed è vegnì sustegnì finanzialmain dal Uffizi federal da la communicaziun Bakom.

Prender in exempel dals pajais scandinavs

Il studi propona da modifitgar il sistem actual da finanziaziun. La Confederaziun sustegna las medias stampadas cun in agid indirect da 30 milliuns francs ad onn. Empè da quest sustegn, valità sco betg effizient, duessan las medias privatas profitar da sustegn via impostas e da mesiras d’encuraschament da vart dal stadi.

Uschia vegnia quai gia fat en pajais scandinavs, descriva il studi. En il nord da l’Europa dettia in sistem da finanziaziun statala, che funcziuna senza influenzar las decisiuns redacziunalas

Sustegnair vinavant il service public

A quai che reguarda il service public, la SRG SSR, duaja quel vegnir subvenziunà vinavant per pudair preschentar in’offerta attractiva, oravant tut online, per pudair cuntanscher in public pli giuven, affirmeschan ils perscrutaders. Da renunziar a reclama valiteschan els sco via pussibla.

Tschertgar il dialog cun ils utilisaders

TA-Swiss intunescha da l’autra vart, che las medias stoppian esser en dialog cun lur public, per exempel via las raits socialas per utilisar uschia las furmas schurnalisticas novas che permettan dad interagir cun ils utilisaders.

RR novitads 11:00