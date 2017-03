Sut in milliun camiuns han traversà las Alps

Per l'emprima giada dapi passa 20 onns han pli pauc ch'in milliun camiuns traversà las Alps svizras. Tuttina è vegnì transportà uschè blera rauba tras las Alps sco anc mai.

L’onn 2016 han 975’000 camiuns traversà las Alps quai passa 3% damain che l’onn avant, annunzia l’Uffizi federal da traffic. Era la tonnascha da rauba transportada sin ils camiuns è sa sminuida l’onn passà per var 2%. Uschè in bass dumber da camiuns era vegnì dumbrà mez dals onns 90, scriva l’Uffizi federal da traffic. La pli impurtanta traversala resta il Gottard cun ina cumpart da 72%.

Iniziativa da las Alps cuntenta

L’iniziativa da las Alps è sa mussada cuntenta ch’il dumber da camiuns saja sa reducì sut in milliun. Uss saja quai temp che anc dapli rauba vegni sin la viafier. La finamira da l’iniziativa è tar 650’000 camiuns l’onn.

Transportà rauba senza fin

L’Uffizi federal per traffic ha communitgà che quai saja vegni transportà cun 40,4 milliuns tonnas uschè blera rauba sco anc mai. Quai sin via sco sin la viafier. L’augment da rauba è vegni surpiglia per la gronda part da la viafier. Uschia èn vegnids transportads radund 28,6 tonnas rauba sin la viafier in augment da 6,4%. La cumpart da rauba transportada sin la viafier munta a 71%.

Profità ha il mument surtut la lingia dal Lötschberg-Simplon

Il mument è surtut il transport da containers e camiuns grevs s’augmentà per bun 5% sin la lingia dal Lötschberg-Simplon. La lingia dal Gottard na gioga anc betg ina rolla centrala perquai ch’in corridor da quatter meters manca anc, scrivan ils responsabels.

