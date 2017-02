Sut las citads sa zuppa energia nunduvrada

En territoris urbans s'accumulescha la chalur sur terra e vegn transportà sur las vias, ils tschalers u sur chanals d'auas persas en il sutterran, communitgeschan perscrutaders da l'ETH – qua sa zuppa potenzial per la producziun d'energia.

La chalur s'accumulescha en las citads, quai era evident durant las stads vargadas. Ed era sut terra sa rimna questa chalur pli ch'en las regiuns ruralas, scrivan perscrutaders da l'ETH. En territoris urbans s'accumulescha la chalur sur terra e vegn transportada sur las vias, ils tschalers u sur chanals d'auas persas en il sutterran. Uschia dettia en la terra ina chalur supplementara sper il reservuar da chalur natiral.

40% dapli energia sut la citad

Ils perscrutaders mussan, con grond ch'il potenzial per la producziun d'energia atras questas inslas da chalur fiss. 20 meters sut Turitg èsi plirs grads pli chaud che ordaifer la citad. Pervia da quest effect d'inslas saja l'utilisaziun d'energia geotermica bler pli fritgaivel che sin champagna – il potenzial saja en las citads fin 40% pli aut, calculescha l'ETH.

Il plus da chalur mussia ch'ins pudess gudagnar dapli energia ord la terra u ch'ins stuess furar pli pauc profund per las sondas. Per trair giu questa energia pudess ins duvrar ils medems indriz che vegnan gia oz duvrads.

