Suva ha registrà damain accidents

Ils accidents durant la lavur en Svizra èn sa reducids l’onn passà, quai scriva l’assicuranza d’accidents svizra Suva.

Uschia èn vegnids annunziads l’onn passà 178'282 accidents da professiun, quai per 0,4% pli pauc ch’il 2015. Ils accidents da lavur e malsognas per motivs professiunals è sa reducì per 1,1 pertschient sin 178'282 e ils accidents ordaifer la professiun da 0,5 pertschient sin 263'987.

Prevenziun ed automatisaziun

S'augmentà han ils accidents da dischoccupads è quai per 7,8 pertschient sin 17'647. Motiv per quest augment po esser che dapli persunas èn sin tschertga da lavur. Dapi il 2011 èn ils accidents da professiun sa reducids marcant per 5,5% quai malgrà che dapli persunas lavuran en Svizra. E quai malrgrà ch'il dumber da persunas occupadas a temp cumplain è s'aumentà durant quest temp. Era il ristg d'accident da lavur sa reducescha dapli onns.

Il motiv per la reducziun vesa la Suva en la lavur da prevenziun, ma i dettia adina damain professiuns cun in grond ristg, quai grazia a la automatisaziun.

