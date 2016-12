Svizra s'engascha vinavant cunter il fomaz

Ils proxims trais onns vul il Cussegl federal pajar 51 milliuns francs per la perscrutaziun agricula internaziunala. Quai duai gidar d'eliminar il fomaz sin l'entir mund.

La regenza ha prolungà la contribuziun svizra a la Gruppa da cussegliaziun per perscrutaziun agricula per il 2017 fin 2019. Cun las contribuziuns annualas da 16,8 milliuns francs adempleschia la Svizra ina da sias finamiras per l'agenda 2030 per in svilup durabel.

Ozendi pateschan bunamain 800 milliuns umans da fom. La tendenza guarda ensi. La finamira è da disfar ils proxims onns la paupradad da 100 milliuns persunas e da deliberar 150 milliuns da la fomaz cronica.

La Gruppa da cussegliaziun per perscrutaziun agricula ha la pli gronda collecziun da plantas da niz sin il mund. Uschia segireschan els las resursas geneticas per generaziuns vegnintas. Mintg'onn vegnan var 750'000 sorts da plantas duvradas da centers da perscrutaziun per augmentar la producziun agricula u er la valur nutritiva da mangiativas.

