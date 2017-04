Svizra Turissem: Enavos en la natira

Per la campagna da stad impunda l'organisaziun da turissem svizra radund 45 milliuns francs scriva Svizra Turissem. Tranter auter vegnia investì en passa 700 eveniments d'aventura e novas plattafurmas online.

Perscrutar la natira - quai saja il criteri che vegn numnà il pli savens sch'ins dumonda ils giasts che visitan la Svizra, uschia scriva Svizra Turissem. Per quai motiv ha l'organisaziun elegì per la campagna da stad 2017 il motto «La natira vul enavos tai».

Sursiglir cuntegn supplementar La campagna da stad 2017 Investiziuns (bruttas): 45,5 milliuns francs

Media Relations: 60 conferenzas da pressa, 850 schurnalists envidads

Reclama: repartgì 11 milliuns broschuras en l'entir mund

Marketing online: 15 milliuns visitaders sin MySwitzerland.com e trais milliuns fans e followers sin las raits socialas

Per levgiar quest «sfunsar» en la natira ha l'organisaziun sviluppà differentas plattafurmas online. Questas servan sco guids da viadi per tut ils giasts esters ed indigens che vulan questa stad scuvrir la Svizra. Turissem d'aventura saja in trend actual, di Jürg Schmid, il directur da Svizra Turissem. Quai saja er ina schanza per far pli enconuschent la savida regiunala svizra en l'entir mund.

Tranter auter propona Svizra Turissem sin sia pagina d'internet 130 programs per observar selvaschina cun guids professiunals. Ultra da quai stattan a disposiziun passa 200 tegias d'alp ch'ins po prender a fit.

RR novitads 10:00