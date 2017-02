Swiss Re: mo anc 3,6 milliardas gudogn

La reassicuranza Swiss Re ha gudagnà marcantamain pli pauc l'onn 2016. Cumpareglià cun l'onn avant saja il gudogn sa reducì per 22% sin 3,6 milliardas francs ha communitgà Swiss Re. La raschun per quest regress saja cunzunt ch'i haja dà dapli donns entras catastrofas da la natira.

Malgrà la sminuaziun dal gudogn duain ils acziunaris survegnir ina dividenda da 4,85 francs per aczia ed uschia 0,25 fr. dapli ch'avant in onn. Vitiers vul la Swiss Re danovamain far in program per cumprar enavos aczias ed uschia pajar enavos als acziunaris fin ina milliardas francs.

Dus commembers novs per il cussegl d'administraziun

Il cussegl d'administraziun da Swiss Re duai survegnir dus novs commembers. Proponids èn il president da Novartis, Jörg Reinhardt, e l'anteriur schef da la re-assicuranza Allianza SE, Jay Ralph. Er ina midada datti tar il management. Matthias Weber dat giu ses post sco schef-suttascripziun da la gruppa. Weber lavur dapi 25 onns per Swiss Re.

RR novitads 07:30