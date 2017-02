SwissSkills vul promover la furmaziun duala

Era scolars mediochers pon avair grond success ella lavur. Quai grazia il sistem da furmaziun dual. La Confederaziun e las federaziuns professiunalas vulan perquai mussar pli cler ils avantatgs da la furmaziun duala. Els han lantschà l'iniziativa SwissSkills.

Il sistem da furmaziun svizzer è in success. Quai conferma il studi da la pedagoga Margrit Stamm. La furmaziun duala pussibiliteschi a tuts da far carriera. Era giuvnas e giuvens che hajan en scola bregia pon avair success ella professiun e perfin gudagnar medaglias a campiunadis da professiun naziunals ed internaziunals.

Gist talas occurrenzas nua ch'ils megliers en ina professiun sa mesiran sappian esser in’impurtanta motivaziun ed experientscha, di l'autura dal studi, Margrit Stamm. “Els profiteschan per lur mintgadi en la professiun, mo els profiteschan era persunalmain da l’experientscha ch’els fan durant las preparativas ed il campiunadi.”

Emprendissadi sco alternativa

Quels campiunadis da professiun, tar ils quals ils svizzers gudognan regularmain medaglias, duain mussar cleramain che na betg mo la carriera academica vali insatge en Svizra mabain ch'era in emprendissadi avra las portas a success e prestige. Quai saja absolut impurtant ed egl interess da las numerusas interpresas en Svizra, di il Cusseglier federal Johann Schneider-Ammann. Era il futur dovri interpresas che s’engaschian ella furmaziun e giuvnas e giuvens che fetschian in emprendissadi. “Els fan quai perquai ch’els dian che quai èn strategias a lunga vista. Quai dovra carstgauns furmads bain, persunas fidadas. Quellas persunas na ston betg mo pudair pitgar en ina gutta. Ellas ston era esser ablas da mirar tar sasezzas. I dovra persunalitads.”

SwissSkills duai motivar

Per motivar dapli giuvnas e giuvens da far in emprendissadi lantscha la Confederaziun ensemen cun las federaziuns professiunalas ed interpresas privatas l'iniziativa SwissSkills. Quella duai organisar regularmain campiunadis da professiun naziunals e sustegnair l'equipa naziunala tar las preparativas sin ils campiunadis mundials. In'ulteriura finamira è da survegnir l'incumbensa d'astgar organisar ils WorldSkills il 2021 a Basilea. Tenor Schneider-Ammann fiss quai in'ideala chaschun da preschentar a tut il mund ils avantatgs dal sistem da furmaziun dual da la Svizra.