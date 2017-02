Test annual da sirenas a las 13:30

Oz, mesemna il prim da favrer, vegn fatg il test annual da sirenas en Svizra. L'alarm vegn mess en funcziun las 13:30.

Testads vegnan tant l'alarm general sco er l'alarm dad aua. In agir da vart la populaziun n'è betg necessari.

Il sistem d'alarm actual è reglà cleramain en in cas da catastrofa: Sche la sirena resuna duess ins tschentar en il radio per savair tadlar las infurmaziuns. Sche l'infrastructura croda ora, per exempel pervi d'in terratrembel, existan indrizs da transmissiun d'urgenza.

RR actualitad 11:00